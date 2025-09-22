La oposición municipal de Ferrol se opone a la propuesta del Gobierno de rescatar Emafesa

Los grupos municipales de la oposición en Ferrol ya avanzan que votarán en contra de la propuesta del Gobierno de rescatar la empresa municipal de aguas, Emafesa, que se va a debatir en el pleno de este jueves. La idea del ejecutivo, del PP, que tiene mayoría absoluta, es ampliar la participación municipal del 51% actual al 93, con lo que el grupo privado Socamex, la actual gestora, solo mantendría el 7%.

El portavoz del BNG, Iván Rivas, entiende que con esta decisión se evita depurar responsabilidades por la deuda de ocho millones de euros que acumula Emafesa y vuelve a ser la ciudadanía la que paga el rescate, tras años de subida del impuesto del agua. De la misma opinión es el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez.

El portavoz del grupo socialista, Ángel Mato, pide explicaciones al Gobierno Local. Quiere que se confirme que la gestión del agua va a seguir en manos del Ayuntamiento y no se va a pasar a la Xunta cuando caduque la concesión en 2030. Cree que quedan muchas cosas por aclarar en esta propuesta.