Edificio con problemas de civismo

Operativo municipal y de la Policía Local de A Coruña en el 137 de la Ronda de Outeiro

La Policía Local tomó el entorno del número 137 de la Ronda de Outeiro, cortando incluso un carril, para poner en práctica un operativo centrado en examinar el edificio no okupado, dado que el dueño cobra alquiler por habitaciones, pero recientemente denunciado por la falta de civismo, y en el que incluso hubo un apuñalamiento el pasado mes de septiembre.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Mucha Policía Local en el número 137 de la coruñesa Ronda de Outeiro

En la Ronda de Outeiro, a la altura del 137, se pudo ver un importante operativo de la Policía Local, en el que participaron también representantes de Servicios Sociales, Medio Ambiente, Urbanismo y Seguridad Ciudadana.

Por ejemplo pudimos ver desde la Concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, e incluso a Carlos García Touriñán, jefe de seguridad, además del Jefe de la Policía Local, el intendente José Manuel Rico.

Se trata de un edificio no okupado, porque el dueño cobra alquiler por habitaciones, pero ha habido denuncias de los vecinos y comerciantes de la zona. Han presentado quejas y denuncias en el Ayuntamiento por mal comportamiento de otros inquilinos y por trapicheo de drogas. Dentro del edificio, pudimos hablar con un par de inquilinos del inmueble.

Client Challenge

Eso sí, seguimos pendientes que desde el Concello se haga una declaración oficial de lo qué hicieron los representantes de Servicios Sociales, Medio Ambiente, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, dado que no hicieron ningún tipo de declaración.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer