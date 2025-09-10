Apoiado por dous exedís de Alternativa dos Veciños

Mouriño é o novo alcalde de Carral, tras unha moción de censura tensa

Mouriño volve a acceder a alcaldía de Carral mediante unha moción de censura. Como en 2003. Foi un pleno cheo de crispación, con moitos berros, mesmo carraxe, que puxo de manifesto a división que hai no Concello de Carral entre os partidiarios do ata hoxe alcalde, Javier Gestal de Alternativa dos Veciños, e a nova corporación presidida polo popular José Luís Fernández Mouriño, gracias o apoio de dous ex edis de Alternativa, Fran Bello e Mercedes Caridad.

Alberto Gómez Barros

A Coruñao |

Mouriño, co bastón de mando, con Javir Gestal, á dereita, sentado

O pabellón dos deportes do Espiño dispoñía de 240 butacas que se encheron de asistentes chegados dende o propio concello de Carral e outros da comarca. Nunha delas sentou, en primeira fila Ángel García Seoane, rexidor de Oleiros e líder de Alternativa dos Veciños, partido que viña gobernando en Carral con Javier Gestal, o de Jacinta, como o coñecen os veciños. E moita xente seguiu o pleno de pé.

Foi un pleno que empezou puntualmente, ás doce do mediodía. E a partir de ahí, comezou coa intervención de Mercedes Caridad, que foi a presidenta da mesa, por ser á representante municipal de maior idade. A ela xa foron os primeiros apupos, cando deu conta da acta notarial que rexistraba os motivos polos que os cinco concelleiros do PP e os dous edís non adscritos, antes no goberno municipal con Alternativa dos Veciños, asinaron a moción. Isto é, a propia Mercedes e Fran Bello.

Tamén houbo apupos para José Luís Fernández Mouriño, o seguinte en falar. Despois chegou a intervención de Javier Gestal. E a continuación a de Fran Bello, que no intento de defender e defenderse en contra dun libreto enviado por Alternativa dos Veciños a cada casa de Carral, recibiu moitos apupos, destacando os de o mesmo Ángel García Seoane en primera fila.

Rematarou o turno de intervencións coa da representante do PSOE, Patricia Blanco, que se amosou crítica coa xestión de Javier Gestal, pero votou en contra da moción de censura. E a de Rocío Rabuñal, que entroutras cuestións, lembrou que os non adscritos Fran Bello e Mercedes Caridad non poden ocupar cargos na futura corporación municipal que preside Mouriño, nin poden cobrar. Por iso, estarán vixilantes para que se e adoptarán todas as medidas que contempla a lei.

Rematado o pleno José Luís Fernández Mouriño expresou no micrófono de Onda Cero as suas primeiras sensacións ó volver a ser alcalde. E

