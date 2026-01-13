Segunda movilización en dos meses

Unos 125 taxistas de A Coruña critican la inacción del Concello tras las resolución del TSXG sobre las VTC

Uno de los portavoces de la movilización, Juan Carlos Sambad, mostraba en plena caminata en Alfonso Molina, su queja contra la pasividad del gobierno municipal de A Coruña que preside Inés Rey, tras la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que, a fecha 14 de noviembre, dictó, a petición de aclaración presentada por el Concello de A Coruña, que mientras que no haya una ordenanza municipal de movilidad específica, estas empresas no pueden realizar servicios dentro de las ciudades, siguiendo la normativa de la Xunta.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Movilización de los taxistas de A Coruña contra las VTC a la altura de Alfonso Molina
