Malpica, Cerceda e Muxía acollerán os actos centrais do Día das Letras Galegas

A comarca de Bergantiños acollerá nos vindeiros meses os principais actos do Día das Letras Galegas, adicado neste 2025 ás cantareiras. O acto central do 17 de maio será en Malpica, berce das pandereteiras de Mens. No plenario participarán os académicos Ana Boullón, Antón Santamarina e Xesús Alonso Montero. Pero as actividades comezarán xa o 10 de marzo en Cerceda, ca presentación da Primavera das Letras, a programación pensada para estudiantes de Infantil e Primaria. E xa a finais de ano, celebrarase en Muxía un simposio sobre as cantareiras.

O presidente da Real Academia, Víctor Freixanes, salienta que a elección deste ano busca unir a tradición co panorama artístico actual.

Freixanes salienta a grande cantidade de actos previstos pola sociedade civil para conmemorar este ano das Cantareiras.