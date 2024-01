Mackay se despide sin preguntas, pidiendo disculpas, maldiciendo la tarde de Castellón y arropado por capitanes y Álex Bergantiños

El pasado 17 de agosto, en Abegondo, Ian Mackay daba la cara, después del desastre de Castellón. Entonces dijo lo qué no pudo o, más bien, no le dejaron decir, con las correspondientes disculpas al deportivismo, tras el partido de Castalia. Y afrontaba la temporada con la competencia de Parreño, pero con la intención de que los deportivistas borraran la imagen de Mackay en Castellón y se quedaran con la de un Mackay protagonista en el tan ansiado ascenso y vuelta al fútbol profesional.

Pues casi cinco meses después, aquel discurso del 17 de agosto se ha venido abajo. Y ha llegado el punto y final a la etapa de Ian Mackay como jugador del Deportivo. Y digo como jugador, porque con las vueltas y bandazos que ha dado este Deportivo en los últimos años, hasta me atrevería a apostar que la puerta nunca queda cerrada. El caso es que el Deportivo rescinde el contrato de un deportivista que cumplió el sueño de poder jugar en el equipo de su ciudad. Por ahí empezó el discurso improvisado y emocionado de Ian Mackay.

Mackay estuvo acompañado por los otros capitanes del equipo: Lucas Pérez, Villares y Balenciaga. También lo acompañó Jaime Sánchez. Y, si se puede considerar así la representación del club, Álex Bergantiños, antes compañero de vestuario de Mackay, ahora consejero del Deportivo.

Mackay pidió disculpas al deportivismo y puso la mirada en la fatídica tarde del 11 de junio de 2023, en Castellón, como incluso "momento de mierda" que marcó un antes y un después. Incluso llegó a mencionar que entonces quiso disculparse, pero no le dejaron.

Como no se permitió hacer preguntas, me quedará aún una cuestión a Ian Mackay: Más que lo sucedido en Castalia y teniendo en cuenta aquellas palabras del 17 de agosto en Abegondo, creo que lo qué pasó en Irún fue clave para que un portero que siguió en el Deportivo tras el fracaso de Castellón e incluso, aún empezando como suplente, llegó a jugar cinco partidos seguidos como titular, tras perder esa titularidad Parreño tras lo sucedido en Fuenlabrada. Eso sí, después del desastroso partido de Irún, el que desapareció del equipo fue Mackay y solo volvió a tener minutos en la Copa ante el Tenerife. Pregunta que ahora no tiene respuesta. Por ahora.