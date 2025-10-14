Llega al área sanitaria de A Coruña el plan piloto para vacunar de la gripe en colegios

Llega al área sanitaria de A Coruña el proyecto piloto para vacunar de la gripe en los colegios a los niños de entre 3 y 11 años. Hoy se ha inmunizado a alumnos del CEIP María Barbeito. de A Coruña; el Vales Villamarín, de Betanzos; y el Fogar, de Carballo.

Concretamente, en el María Barbeito se han vacunado unos 250 estudiantes, el 40% de los convocados, según datos de la delegada de la Xunta. Belén do Campo asegura que el objetivo es inmunizar al 70% del alumnado con este plan piloto que llegará a 55 centros de toda Galicia.

La enfermera pediátrica y coordinadora de este servicio en O Ventorrillo, Úrsula Nieto, destaca las ventajas de este proyecto piloto. Entre ellas, que la vacuna es intranasal, que a algunos menores les da menos miedo que el pinchazo habitual. Además, los padres de los niños no tienen que pedir el día en el trabajo y desplazarse al centro de salud, pero sobre todo, que los estudiantes "se animan entre ellos" y esperan su turno en un entorno al que están más habituados.

En el María Barbeito, los niños han ido guardando turno en el comedor. Aseguran que es un proceso muy sencillo y que sólo han notado "algo de frescor dentro de la nariz", pero ninguna otra molestia.

Hasta el día 20 continúan estas vacunaciones en otros 19 centros del área sanitaria.