Jorquera vuelve a exigir información al Gobierno de A Coruña sobre el proyecto Riazor 2030

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, exige información sobre el proyecto Riazor 2030. Recuerda que se necesita tiempo para ejecutar obras o reformas vinculadas a esa idea de ser una de las sedes del mundial de fútbol. Jorquera ha estado con Lara Vivero en Más de uno A Coruña abordando otras cuestiones del inicio de curso.

Jorquera confía en comenzar en los próximos días la negociación con el Gobierno Local de los presupuestos municipales del próximo año. En Más de Uno A Coruña Francisco Jorquera ha recordado que el año pasado no negociaron las cuentas porque el Gobierno Local no estaba cumpliendo ni los acuerdos de investidura con el Bloque ni lo presupuestado para 2024.

Creen que esta exigencia ha servido para que este año se hayan salido adelante la Ordenanza de Movilidad, la de Viviendas de Uso Turístico y se va a poner en marcha el Consejo Económico y Social, entre otras medidas. Todavía no hay fecha para la reunión, pero debería celebrarse antes de que remate este mes.