Investigan a una presa de Teixeiro por la muerte de una anciana en A Coruña

Remedios Sánchez continúa cumpliendo su condena en la cárcel de Teixeiro (Curtis), mientras está siendo investigada por el asesinato de una anciana a principios de mes en Monelos. En ese momento estaba de permiso carcelario. Cumple una condena de 144 años de prisión por asesinar a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona en tan solo un mes, en 2006.

La investigación parte de la aparición del cadáver de una mujer de 91 años en su domicilio de la avenida de Monelos el pasado 3 de octubre. Al principio, parecía una muerte natural, pero poco después, una serie de indicios alertaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad de que podía haber sido una muerte violenta. Tras comprobarlo y recuperar huellas digitales dieron con la sospechosa, Remedios Sánchez, en prisión, pero que aquellos días estaba de permiso. Agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación. La alcaldesa Inés Rey apela al secreto de sumario.

Remedios nació en Boimorto y emigró a Barcelona a los 16 años. Cumple condena no sólo por el asesinato de las tres ancianas, sino además, por tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.