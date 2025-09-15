Intercambio de recados entre Concello y Xunta a cuenta del retraso de las obras del CHUAC

La Xunta estaba representada por la Delegada en A Coruña, Belén do Campo, junto la directora territorial en la provincia de A Coruña de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, el Gerente do Servizo Galego de Saúde da Área Sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde, y el director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.

Menéndez fue el primero en hablar, dando cuenta de la puesta en funcionamiento del vial y las cifras de inversión en el nuevo CHUAC.

A continuación, y representando al Concello, el titular de Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, se quejó abiertamente de la lentitud de las obras en el Nuevo CHUAC, mencionando incluso a Feijoo, que había prometido en 2022 la ejecución de la obra en 2026.

Fue entonces cuando se palpaba la tensión en el ambiente y llegaba la respuesta de el director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, reclamando tranquilidad y defendiendo la palabra de Núñer Feijóo, ahora candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular.

Y es que Menéndez insistió en justificar el retraso que llevan las obras con el argumento de garantizar la asistencia sanitaria. Por eso aún no se ha llevado a cabo el derribo del otro viaducto, el de la AC12, que conecta Las Jubias con el CHUAC, dado que no había medios para compatiblizar incluso la demolición del hospital de Doentes con este viaducto.