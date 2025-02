Inés Rey señala a la oposición como culpable de paralizar la actividad de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña critica a la oposición por paralizar la actividad de la ciudad después de que ni el BNG ni el Partido Popular cediesen a la cuestión de confianza en el Pleno de ayer. Una decisión que retrasa la aprobación de los presupuestos hasta el mes de abril, al no haber otra alternativa de gobierno. Inés Rey, en Más de Uno A Coruña, ha criticado la oposición del PP y no ha querido profundizar en la enmienda que presentó la formación azul para evitar cambios en las bases de ejecución y plantear cambios en algunas partidas. "Creo que es mejor que no hablemos de la enmienda. Los que tendrán que explicar porqué quieren hacerles perder el tiempo a los ciudadanos en una política que yo considero absolutamente inútil son el BNG, que no se ha querido ni sentar a hablar de los presupuestos, y por el otro lado, el Partido Popular, haciendo una oposición absolutamente ramplona".

La alcaldesa también ha hecho hincapié en los beneficios que traerá para los coruñeses la implantación de la tasa turística. Una afirmación que ha hecho a pesar de la negativa de Hospeco de implantarla. Inés Rey ha explicado que todo el retorno económico que traiga la tasa turística liberará a los coruñeses de pagar gastos extras de la afluencia turística.