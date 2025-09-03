Inés Rey: "Llamaré a la Conselleira de Vivenda para regular la vivienda tensionada y no esperar a ver quién fracasa"

Comenzamos entrevista con Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, haciendo balance de turismo y asistencia a las fiestas de María Pita de este año 2025. Sumando todos los eventos, que empezaron con el Morriña Festival y acabaron con la Romería de Santa Margarita, el Concello de A Coruña contabiliza que más de 800.000 personas asistieron a los diferentes eventos.

Abordamos también cómo se está aplicando la normativa de la zona de vivienda tensionada. Y percibimos que existe algo de tensión entre Concello y Xunta a la hora de tener claro quién tiene la competencia para sancionar a quiénes no fijen precios de alquiler acordes a lo qué estipula la ley. En los últimos días la Xunta apuntaba que esa es una competencia estatal, mientras que desde el Concello se apuntaba que la competencia es autonómica. Hay un problema e Inés Rey se muestra partidaria de zanjarlo con un cara a cara con la conselleira del ramo, María Martínez Allegue.

"Me cuesta pensar que el PP o la Xunta no quieran que se aplique o tenga éxito. Todos queremos que tenga éxito la medida, que la gente pueda alquilar a un precio razonable y que todos tengan acceso a una vivienda. No voy a entrar en más polémicas. Llamaré a la Conselleira para sentarme con ella y ver de qué manera podemos enfocar este asunto, la regulación, si ellos tienen los datos de los alquileres y las fianzas que se depositan en el IGVS y nos las pueden pasar".

Trasladamos a Inés Rey la petición que hacía ayer Pablo Vigo, desde la Sagrada Familia para acabar con el narcopiso que está creando muchos problemas de inseguridad. La alcaldesa puntualiza que ha recorrido úlimamente el barrio de la Sagrada Familia, pero este problema es una cuestión de competencia de la Policía Nacional, con las vigilancias y las operaciones correspondientes. "Nosotros cooperamos con lo qué nos pide la Policía Nacional, pero les compete a ellos".

Otra de las cuestiones que abordamos es la situación de Riazor. Y echo mano de la metáfora sobre el alquiler de una propiedad, en la que el inquilino debe pedir permiso si hace una obra y también, el inquilino, debe pedir una licencia. "No quiero entrar en polémicas. Tenemos una comisión de seguimiento, que se convoca cada tiempo, habrá una convocatoria próximamente y estas cuestiones se tratan ahí, en la comisión, no en público. Quién quiera ir contando por ahí lo qué pasa me parece muy bien. Hay un convenio, unas normas y una norma urbanística. Fuera de eso nada, y dentro de eso todo lo qué haya que hacer".