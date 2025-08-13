Inés Rey: "La idea es que los murales de Urbano Lugrís se queden en Los Olmos y se cree allí un espacio musealizado dedicado al pintor"

Falta dar oficialidad a la decisión de la Xunta, pero Inés Rey avanzó que los murales de Lugrís que sobreviven en un edificio en ruinas de la Calle Olmos se van a musealizar. Desde el Concello se desconoce la fecha exacta en la que comenzarán las labores de rehabilitación que dependen de Patrimonio de la Xunta.

Sobre este asunto, Inés Rey apuntaba que "parece que finalmente se van a quedar en la ubicación que tienen. Se va a realizar un proceso de recuperación. Hemos colaborado en todo momento con la Consellería de Cultura, de cara a mantener, preservar y poner en valor nuestro patrimonio cultural. Próximamente se iniciarán los trabajos de restauración, aunque no sé la fecha exacta. Cuándo nos indiquen desde Patrimonio de la Xunta de Galicia. La idea es crear allí un espacio dedicado a Lugrís. Musealizar esa parte.

Abordamos con Inés Rey varios asuntos que vienen con la actualidad relacionada, desgraciadamente, con los incendios. En este caso, confirma que cuarenta y cinco niños y niñas del campamento municipal de A Coruña han tenido que ser evacuados de Manzaneda y regresan hoy a Coruña El Fogar de Santa Margarida ha cedido el pabellón para acoger a todos aquellos niños que quieran alargar el campamento hasta el día 16, los padres que quieran ir a recogerlos podrán hacerlo hoy.

Además, el Ayuntamiento ha mandado tres dotaciones a Verín para contribuir en las labores de extinción que asolan la provincia de Ourense.

Desde el Ayuntamiento de A Coruña se pide un consumo responsable del agua en los ayuntamientos de Bergondo, Oleiros, Cambre y Sada tras detectar un consumo más elevado respecto al mismo período en años anteriores.

Inés Rey, explica que el aumento de la población se ha descartado como motivo del incremento del consumo y que se están evaluando las causas. El embalse de Cecebre está al 82% por lo que de momento no es necesario realizar restricciones más allá de las recomendaciones habituales.