Inés Rey también fue preguntada y se refirió a la situación del mercadillo Municipal de María Pita. Desde su inauguración ha habido muchos contratiempos. En los últimos días hubo corte de luz y alguno de los comerciantes ya se han ido y otros se están preparando para irse, sin esperar al final del mercadillo, previsto para el día 2. La alcaldesa entiende la decepción de los comerciantes y también habló de la posiblidad de sancionar al organizador del evento, la empresa NC7 Events
Inés Rey y Francisco Jorquera firman el pacto para aprobar los presupuestos de 2026 en A Coruña
Tras la firma, el primero en tomar la palabra fue Francisco Jorquera. Sin dar cifras, el portavoz del BNG destacó la apuesta por los barrios y por la vivienda en este acuerdo. Por su parte, Inés Rey sí fue desgranando las principales cifras de un presupuesto que asciende a 375.327.000 euros, un 1,15% menos que los de 2025. Estos presupuestos parten con el reparo puesto por el Interventor municipal, dado que va a aumentar el endeudamento del Concello de A Coruña, que aún así, pedirá un crédito de 48 millones de euros para alcanzar los 375 millones presupuestados. En este sentido, dijo la alcaldesa que le preocupa más los barrios, los vecinos y que A Coruña avance.
Inés REy y Francisco Jorquera firmando el acuerdo de presupuestos para 2026 en A Coruña