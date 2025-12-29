Inés Rey se refirió a la posibilidad de sancionar a NC7 Events, organizadora del Mercadillo de NAdal

Inés Rey y Francisco Jorquera firman el pacto para aprobar los presupuestos de 2026 en A Coruña

Tras la firma, el primero en tomar la palabra fue Francisco Jorquera. Sin dar cifras, el portavoz del BNG destacó la apuesta por los barrios y por la vivienda en este acuerdo. Por su parte, Inés Rey sí fue desgranando las principales cifras de un presupuesto que asciende a 375.327.000 euros, un 1,15% menos que los de 2025. Estos presupuestos parten con el reparo puesto por el Interventor municipal, dado que va a aumentar el endeudamento del Concello de A Coruña, que aún así, pedirá un crédito de 48 millones de euros para alcanzar los 375 millones presupuestados. En este sentido, dijo la alcaldesa que le preocupa más los barrios, los vecinos y que A Coruña avance.