Inés Rey condena contundentemente el acoso a la árbitra Raquel Fernández y los padres demandan un protocolo antiagresiones y seguridad

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue contundente a la hora de condenar lo sucedido a la árbitra Raquel Fernández Rey, de 13 años, el pasado sábado, en los campos de La Torre, en un partido entre de prebenjamines entre el Victoria y el Silva.

Además, mandó recado a los clubes implicados, por la tibieza de los comunicados que emitieron este martes, en los que pedían disculpas y mostraban su apoyo a la joven árbitra.

En Más de Uno hemos contado este miércoles con los padres de la árbitra. Son Antonio Fernández y Esther Rey. No quieren que lo padecido por Raquel quede en nada, y tienen claro que es necesario un protocolo antigresiones y de seguridad en el terreno de juego.

Ayer, Raquel también recibió el apoyo de la Federación Galega de Fútbol. En el último punto del comunicado federativo se apunta que "a RFGF convocará de urxencia a Comisión para o Control da Violencia do Fútbol Galego co fin de analizar tanto esta como todas as situacións de violencia, física ou verbal, que están a producirse no noso deporte nos últimos meses.

En la misma comparecencia, Inés Rey anunció la licitación de varios edificios en la zona de As Xubias que supondrán, al mismo tiempo, el derribo de la antigua discoteca Pachá. También se concedió licencia a seis bloques residenciales en la calle Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, para obras de mejora y aislamiento, con una dotación de 3,3 millones de euros.

Hablando de vivienda, hoy hemos conocido que A Coruña es la ciudad más cara de Galicia en vivienda nueva, según la Sociedad de Tasación, con un coste superior a los 2000 euros el metro cuadrado. Inés Rey apuntó que para combatir estos costes, el gobierno local coruñés ha emprendido una serie de medidas y otras están por venir, como la solicitud de zona tensionada de vivienda ante la Xunta a comienzos del mes de marzo.

Y aportó más números, relativos a inversiones. 1.4 millones de euros para el mantenimiento y conservación de colegios y centros de educación especial.

Por último, más inversiones en inversiones en infraestructura verde. El Concello coruñés se presentará a la convocatoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidade, dependiente del Gobierno Central, para e renaturalización e creación de áreas verdes. Así se intentarán cofinanciar diversas actuacións por valor de 3,4 millóns, en a Sagrada Familia, Monte Alto e a Agra do Orzán, que incluyen, además la puesta en marcha de dos corredores ecológicos.