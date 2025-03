Inés Rey analiza la reforma de San Andrés y deja claro que se podrá circular por los futuros Cantones

Acabada la reforma de la calle San Andrés, nos acercamos hasta allí en un programa especial de Más de Uno Coruña para ver qué opinan los comerciantes, principales afectados. Y contamos con la opinión de Antonio, de Nana Pancha, de Romina, que trabaja allí en un centro estético. También opina Menchu, de la Mercería Cándida. Y Emma de la Zapatillera.

Y un miércoles más, en esta ocasión desde la calle San Andrés, en el Cafetería Macondo, hablamos con la alcaldesa Inés Rey. Antes nos atiende el anfitrión, el dueño del Macondo, Ángel Brey, que nos recuerda que este 17 de marzo cumplirá 31 años de actividad.

Por su parte Inés Rey recuerda cómo se gestó la reforma de la calle. "Eran muchos los componentes que había que aunar y el proyecto satisface a todos. La previsión inicial eran doce meses de obras y hemos acabado antes. El resultado, a la vista de los comentarios, lo percibo y lo noto". Destaca Inés Rey que hay más gente caminando, con los negocios funcionando. "Los comentarios de la gente, dado que me paran muchas veces, me han felicitado". "Solo me dicen que a ver si es posible que puestas unas papeleras maravillosas, a ver si no tiramos colillas al suelo".

De hecho, Inés Rey toma nota de la sugerencia de Menchu, de la Mercería Cándida, pidiendo más papeleras para las colillas. Y aclara la alcaldesa que mandó cambiar las papeleras que había adquirido el Concello de A Coruña para que tuvieran instalado un cenicero para que se pudieran apagar y tirar allí las colillas.

Acabadas las obras de la calle San Andrés, empiezan los trabajos iniciales de la nueva obra en Los Cantones. Con previsión de veinte meses, con el objetivo de "transformar los Cantones, en la fase cero de la fachada marítima". Deja claro Inés Rey que se podrá circular por Los Cantones.