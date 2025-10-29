El sábado se abrirá el acceso peatonal

Inaugurada la plataforma de baño del Parrote

Desde esta mañana los bañistas y las bañistas ya pueden usar la plataforma del Parrote, el sábado se abrirá el acceso peatonal, de 9 de la mañana a seis de la tarde y próximamente empezará a tener uso para deportes náuticos. La plataforma de Baño del Parrote fue inaugurada por el presidente de la Autoridad Portuaria coruñesa, Martín Fernández PRado y la Conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Martínez Allegue. En representación del Concello estuvo José Manuel Lage Tuñas.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Inauguración de la Plataforma de baño de O Parrote

Emitimos Más de Uno desde el Club Cámara Noroeste, con motivo de la inauguración de la plataforma de baño de O Parrote. Empezamos con entrevista al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

Martín nos confirma que ya está abierta la plataforma para los bañistas. Y el acceso peatonal estará abierto desde el próximo sábado, en horario diurno, de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y se ampliará cuándo haya más horas de luz. También hay que recordar que en la temporada de verano habrá soccorristas en esa zona y en invierno la protección ante cualquier adversidad quedará en la responsabilidad de cada persona, como sucede en cualquier playa de la ciudad.

Ahora queda por construir un edificio en el que habrá almacén para material deportivo, vestuarios, aseos y un pequeño ambigú con terraza frente al mar, con la previsión de que esté acabado el próximo verano.

También estuvo en la sintonía de Más de Uno de Onda Cero Coruña la Conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que hizo una valoración de cómo se está ejectuando la declaración de A Coruña como zona de vivienda tensionada, pese a que la Xunta sigue apostando por otras fórmulas para facilitar el alquiler de vivienda.

Pilar Ozores y María Martínez Allegue, desde el Club Cámara Noroeste
Pilar Ozores y María Martínez Allegue, desde el Club Cámara Noroeste | Onda Cero Coruña
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer