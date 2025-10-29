Inaugurada la plataforma de baño del Parrote

Emitimos Más de Uno desde el Club Cámara Noroeste, con motivo de la inauguración de la plataforma de baño de O Parrote. Empezamos con entrevista al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

Martín nos confirma que ya está abierta la plataforma para los bañistas. Y el acceso peatonal estará abierto desde el próximo sábado, en horario diurno, de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y se ampliará cuándo haya más horas de luz. También hay que recordar que en la temporada de verano habrá soccorristas en esa zona y en invierno la protección ante cualquier adversidad quedará en la responsabilidad de cada persona, como sucede en cualquier playa de la ciudad.

Ahora queda por construir un edificio en el que habrá almacén para material deportivo, vestuarios, aseos y un pequeño ambigú con terraza frente al mar, con la previsión de que esté acabado el próximo verano.

También estuvo en la sintonía de Más de Uno de Onda Cero Coruña la Conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que hizo una valoración de cómo se está ejectuando la declaración de A Coruña como zona de vivienda tensionada, pese a que la Xunta sigue apostando por otras fórmulas para facilitar el alquiler de vivienda.