Homenaje en Culleredo a José Galán Núñez y a Manuel Ramilo Souto

En un salón de plenos abarrotado tuvo lugar un acto de homenaje muy emotivo, muy protocolizado, con discursos de los alcaldes de Mesía, Mariano Iglesias, y Culleredo, José Ramón Riobóo, del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, también habló el cura de Visantoña, Gumersindo Campaña.

Y los familiares que representaban a los dos fusilados por la Guardia Civil en pleno franquismo. Alberto Gómez, hijo de una hermana de José Galán Núñez, y Teresa Ramiro, sobrina de Manuel Ramiro Souto. Los restos de José Galán y Manuel Ramiro ya están en el cementerio de Almeiras, con los zapatos recuperados intactos, por cierto. Hoy nos hemos vuelto a encontrar con Marco González. Él capitaneó los trabajos de Visantoña. Allí estuvimos el pasado 22 de agosto de 2024 y hoy Marco recordaba cómo acabaron los trabajos desde aquel día hasta hoy.

Desde la Asociación para REcuperación de la Memoria Histórica siguen mostrando la queja por la falta de desarrollo de la Ley de MEmoria Histórica por parte del Estado, dejando la ejecución en mano de subvenciones por las que compiten los familiares de fusilados para poder llevar a cabo las tareas de recuperación de los cuerpos.