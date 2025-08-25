Fusilados en Visantoña-Mesía en 1952

Homenaje en Culleredo a José Galán Núñez y a Manuel Ramilo Souto

Los restos de José Galán y Manuel Ramilo ya "descansan" en el cementerio de Almeiras, después de más de un año de trabajos para la recuperación de sus restos en el cementerio de Visantoña, en Mesía, y del homenaje que recibieron este lunes en un abarrotado salón de plenos del Concello de Culleredo.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Acto de homenaje a José Galán y Manuel Ramilo, fusilados por el franquismo, en Culleredo

En un salón de plenos abarrotado tuvo lugar un acto de homenaje muy emotivo, muy protocolizado, con discursos de los alcaldes de Mesía, Mariano Iglesias, y Culleredo, José Ramón Riobóo, del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, también habló el cura de Visantoña, Gumersindo Campaña.

Y los familiares que representaban a los dos fusilados por la Guardia Civil en pleno franquismo. Alberto Gómez, hijo de una hermana de José Galán Núñez, y Teresa Ramiro, sobrina de Manuel Ramiro Souto. Los restos de José Galán y Manuel Ramiro ya están en el cementerio de Almeiras, con los zapatos recuperados intactos, por cierto. Hoy nos hemos vuelto a encontrar con Marco González. Él capitaneó los trabajos de Visantoña. Allí estuvimos el pasado 22 de agosto de 2024 y hoy Marco recordaba cómo acabaron los trabajos desde aquel día hasta hoy.

Client Challenge

Desde la Asociación para REcuperación de la Memoria Histórica siguen mostrando la queja por la falta de desarrollo de la Ley de MEmoria Histórica por parte del Estado, dejando la ejecución en mano de subvenciones por las que compiten los familiares de fusilados para poder llevar a cabo las tareas de recuperación de los cuerpos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer