Los vecinos piden más zonas verdes que cemento

El futuro parque del Agra se llena de máquinas y herramientas para el inminente derribo del muro del Observatorio

Después de años de reclamaciones, llevadas a la puerta de María Pita, se dan los primeros pasos para el futuro parque del Agra del Orzán en los terrenos del Observatorio. Eso sí, desde la AAVV, Mari Gutiérrez celebra los pasos dados, pero también hace una serie de peticiones al Concello desde Onda Cero para ganar lo máximo posible en terreno verde y sostenible, frente al cemento.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Mari Gutiérrez, de la Asociación de Veciños da Agra do Orzán

Ya ayer y también esta mañana en la entrada al Parque del Observatorio se podía ver el trasiego de camiones y maquinaria de la empresa concesionaria de la obra, Ramón Cotelo, para proceder en primer lugar la construcción de nuevos cierres perimetrales alrededor de las instalaciones de la Aemet para garantizar su seguridad y funcionamiento.

Y después llegará la demanda demolición de los muros que bordean las calles Canceliña y Páramo, que hasta ahora mantenían cerrado el parque. Mari Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Agra y una de las impulsoras de las movilizacones por el Parque del AGRA nos atendía a pie de muro, haciendo un par de peticiones al Concello.

La otra petición venía poniendo voz a los vecinos de la calle Páramo, lindante con el futuro parque del AGRA, dado que los vecinos van a realizar una segunda campaña de recogida de firmas para que el Concello arregle las tuberías y las alcantarillas, dado que desprenden un olor pestilente, que para ellos es un problema mismo de salud pública.

