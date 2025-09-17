Fallece José María Castellano, uno de los principales artífices de la expansión internacional de Inditex

Ha fallecido José María Castellano. Nació en A Coruña hace 78 años y se licenció en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago con más de veinte matrículas de honor.

Fue uno de los artífices de la expansión de Inditex. En 1984, gracias a su amistad con Amancio Ortega, entró a trabajar en la empresa. En 1997 ocupó los cargos de consejero delegado y vicepresidente y permaneció en la compañía hasta 2004.

Durante esos años participó en la expansión internacional y en la incorporación al grupo de las cadenas Pull and Bear, Bershka y Oysho. Sin embargo, abandonó la multinacional por discrepancias con Ortega tras la intención de este de comprar Unión Fenosa. Después pasó por otras empresas textiles como Puig, Esprit y Bimba y Lola.

En 2011, se encargó de la dirección ejecutiva y la presidencia de NCG Banco, la entidad que sirvió para unificar a las cajas de ahorros gallegas: Caixanova y Caixa Galicia. Desde 2020 presidía Greenalia, empresa de la que poseía el 6%. Además de su labor empresarial, José María Castellano fue catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidade de A Coruña y entre 2001 y 2003 fue reconocido como el mejor catedrático de Galicia.

Numerosas personalidades y entidades han expresado su pesar por la muerte de Castellano. Entre ellos, el fundador de Inditex. Amancio Ortega lamenta "profundamente" el fallecimiento de "una figura esencial para la historia de Inditex", y "por encima de todo, una gran persona". Añade Ortega que su marcha supone "una gran pérdida para el mundo empresarial de Galicia y España". Asegura que "todos en Inditex admiraron a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía".

También destacan la labor de Castellano la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro.

Para esta tarde está prevista una misa en el tanatorio de La Paz, en Madrid. El viernes se celebrará un funeral en A Coruña.