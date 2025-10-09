Una exposición de la Fundación Barrié recorre la trayectoria de Fernando Álvarez de Sotomayor

Desde este viernes y hasta el 11 de enero se puede ver en la Fundación Barrié de A Coruña una exposición dedicada al pintor ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor, al cumplirse 150 años de su nacimiento.

Las 76 obras expuestas recorren la trayectoria artística (marcada por los retratos y los cuadros costumbristas) de este pintor que fue director del Museo del Prado entre 1921 y 1931 y desde 1939 hasta su muerte, en 1960. Lo explica el comisario de la muestra, Javier Barón, jefe de la Colección de Pintura del siglo 19 del Museo del Prado.

Los cuadros expuestos proceden de museos y colecciones privadas de España, Italia, Francia y Chile. Alguno se puede ver por primera vez en Galicia. También se presentan algunos objetos como la silla, la mesa y el caballete de Álvarez de Sotomayor, fotografías e incluso los pañuelos con los que el artista inmortalizó a algunas mujeres.

La exposición incluye actividades didácticas, visitas guiadas y conferencias como la del propio Javier Barón, este viernes a las ocho de la tarde.