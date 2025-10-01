Evencio Ferrero deja la Alcaldía de Carballo tras 22 años en el cargo

El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, abandona el cargo después de 22 años. Este miércoles ha presentado la renuncia en el registro municipal del Ayuntamiento. En Más de Uno A Coruña, Ferrero ha explicado que al cumplir 70 años y estar jubilado como profesor de instituto, considera que también debe abandonar la vida política.

El sábado se celebrará el pleno en el que se hará efectiva su renuncia. Le va a suceder el hasta ahora concejal de Deportes, Daniel Pérez, tal y como aprobó por unanimidad la asamblea local del BNG celebrada este martes por la noche. Su toma de posesión está prevista en el pleno del 11 de octubre.

Evencio Ferrero explica que renuncia pensando en lo mejor para Carballo y destaca la transformación del municipio como uno de los puntos más destacados de su mandato. Asegura que aunque esa transformación continúa, su objetivo ha sido convertir a la localidad en "un buen lugar para vivir"