Unas escaleras mecánicas cubiertas unen Adelaida Muro y Ángel Rebollo

Este lunes han entrado en funcionamiento las escaleras mecánicas que unen las calles Adelaida Muro y Ángel Rebollo, cerca de la Domus. Se trata de tres tamos que se han cubierto "con placas de metacrilato"para evitar averías como sucede continuamente en otras similares instaladas junto al mercado de San Agustín y en la calle Pintor Villar Chao. Así lo ha explicado la alcaldesa, Inés Rey, que no descarta tomar esta medida en las demás.

En la escalera mecánica de Adelaida Muro se han invertido 1,1 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation.