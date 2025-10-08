Día Mundial de la parálisis cerebral

ASPACE reivindica en Sada que ya toca una estrategia nacional para garantizar atención adecuada e inclusión real

Sada acogió la celebración del día internacional de la parálisis cerebral, en la que ASPACE reivindicó una estrategia estatal para las personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo, porque para garantizar una atención adecuada y una inclusión real es imprescindible contar con los recursos adecuados.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Celebración de ASPACE en Sada del Día Mundial de la parálisis cerebral

ASPACE Coruña celebró este miércoles en Sada el acto central por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

Este año el lema escogido es #yatoca. Tanto el gerente de ASPACE Coruña, Ricardo Iglesias, como la presidenta y algunos de los afectados por esta enfermedad, exigieron una estrategia

estatal para cuidar las necesidades y derechos de las personas con grandes necesidades de apoyo. Ricardo Iglesias detalló sus reclamaciones a las instituciones en el micrófono de Onda Cero.

En el acto también participaron el alcalde de Sada, Benito Portela, y la directora Xeral de Discapacidade, Begoña Abeijón, así como escolares de Sada, que dejaron mensajes escritos para insistir en que ya toca atender las demandas de los enfermos de parálisis cerebral.

Mensajes #yatoca de apoyo a ASPACE en Sada
Mensajes #yatoca de apoyo a ASPACE en Sada | Onda Cero Coruña

Portela y Abeijón hablaron después de la presidenta de ASPACE Coruña, Mª Carmen Barreiro Santos y antes de la lectura de los manifiestos por parte de Henock, Carlos, Iago, Begoña y Chon.

