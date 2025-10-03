Doscientos médicos se concentran para reclamar un estatuto propio

Cerca de 200 médicos se han concentrado esta mañana ante el CHUAC durante la jornada de huelga convocada por los sindicatos Cesm y O'mega e impulsada por los colegios profesionales. Durante 15 minutos han cortado el tráfico de entrada al hospital y solo se ha permitido el paso a las ambulancias.

Reclaman un estatuto propio, diferente al de los demás colectivos sanitarios, y rechazan la propuesta del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Pilar Vázquez. miembro de MUD, Médicos Unidos por sus Derechos, ha reclamado también "acabar con las guardias de 24 horas" para poder garantizar una mejor validad a los pacientes..

Ante la falta de datos concretos, los representantes sindicales aseguran que el seguimiento del paro ha sido masivo tanto en el hospital como en Atención Primaria.