La directora xeral de Mobilidade asegura que A Coruña es una comarca "privilegiada" porque los buses interurbanos entran el la ciudad

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, asegura que la nueva estación de autobús tenía que abrir sus puertas tras casi un año con las obras finalizadas. Reivindica que la Xunta cumplió sus plazos, mientras que el Ayuntamiento no ha terminado su parte, vinculada con la urbanización del entorno y la planificación del tráfico ante la inminente apertura el martes. Insiste en que estaban al tanto.

En una entrevista en Más de uno A Coruña repitió las palabras del conselleiro Diego Calvo entorno a la demanda de más y mejores frecuencias en las comarcas, también en Ferrol. Asegura que hay refuerzos, pero la capacidad es limitada y en ocasiones hay que esperar al siguiente autobús.

Ante la demanda de nuevas rutas, especialmente una que comunique Carballo con el Hospital y otra que vaya desde Oleiros a los campus de la UDC, indica Fontenla que lo estudiarán. En todo caso, recuerda que esas conexiones competen al transporte urbano de la ciudad, al Ayuntamiento de A Coruña.

Recuerden la cita. El martes abre la estación de bus dentro de la Intermodal.