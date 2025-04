Diana Piñeiro Fernández asume la alcaldía de Cambre ofreciendo "diálogo, empatía e moita humildade" con el resto de partidos políticos

Diana Piñeiro es la nueva alcaldesa de Cambre desde las 11:10 horas de este lunes. Eso sí, con una minoría de cuatro concejales, al no conseguir la mayoría los partidos de izquierdas, dado que necesitaban once concejales y se quedaron en siete. Diego Alcantarilla, candidato del PSOE obtuvo el apoyo de los cuatro ediles de su grupo y los tres del BNG. El pacto de izquierdas fue imposible, porque incluso Alternativa dos Veciños postuló a su candidato, Raúl Varela, sumando dos concejales. El resto de concejales, los de Unión Por Cambre y la no adscrita optaron por la abstención.

Diana Piñeiro tiene claro que es una alcaldesa de transición hasta las próximas municipales, pero tiende la mano a los pactos para desbloquear el concello, con "diálogo, empatía e moita, moita humildade", apuntaba en Más de Uno Coruña, al tiempo que dejaba claro que tenía que poner a Cambre por encima incluso de los intereses del Partido Popular.

Aún así, desde la dirección provincial del Partido Popular, han emitido un comunicado en el que culpan a la "cobardía política de la izquierda" para que Diana Piñeiro se vea obligada a asumir un reto “casi imposible” en Cambre.