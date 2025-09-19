El delegado del Gobierno da por "corregido" el problema de las pulseras antimaltrato

En la Delegación del Gobierno se ha secundado este viernes una concentración en la que se guardó un minuto de silencio por la muerte, presuntamente a manos de su pareja, de una mujer de 62 años en Murcia. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, insiste en que estas concentraciones deben continuar como respuesta a quienes niegan que exista la violencia machista.Además, ha confirmado el compromiso del Gobierno en erradicar esta lacra.

Preguntado por las incidencias en algunas pulseras antimaltrato que usan las víctimas para detectar la proximidad de su agresor, con varios casos en A Coruña, Blanco asegura que el problema está ya "corregido" y que "en ningún caso ninguna mujer estuvo en peligro".

El delegado ha presidido también en el Centro de Inserción Social frente a la Torre de Hércules el día dedicado a las instituciones penitenciarias, que se conmemora el miércoles, Día de la Merced. Tres mil quinientos hombres y mujeres están actualmente internos en alguno de los seis centros que existen en Galicia. Pedro Blanco incide en la importancia de garantizar su reinserción en la sociedad de manera digna.

El delegado confirma una inversión de 20 millones de euros para realizar mejoras en las seis prisiones gallegas. Ya está en marcha la de Pereiro de Aguiar; en licitación los proyectos para Teixeiro y A Lama; y ya redactados los de Monterroso y Bonxe.