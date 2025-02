La Delegación del Gobierno pide implicación por parte de la Xunta para que los mariscadores de la ría do Burgo perciban las ayudas

Los mariscadores de la ría do Burgo han pedido la dimisión del conselleiro do mar, Alfonso Villares. Lo han hecho tras concentrarse por quinta vez en lo que va de año y no observar ningún paso hacia delante por parte de la Xunta.

Actualmente, son 6 trabajadores los que han optado por la jubilación anticipada, dos de ellos se encuentran aún en trámites. El portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, ha mostrado su sorpresa ante el acuerdo por parte del Gobierno Central y del Concello de Culleredo para renovar el paseo marítimo de O Burgo. Una actuación que se llevará a cabo tras los efectos de las obras de dragado.

Desde la Delegación del Gobierno piden implicación por parte de la Xunta. El Gobierno Central mantiene su propuesta de aportación del 50% de la cuantía para sufragar las ayudas a los mariscadores por no poder faenar en la ría, y piden a la Xunta la parte restante. Recalcan además que, durante el parón de la actividad por las obras de dragado, el Ministerio financió en solitario ayudas a los mariscadores por valor de 3,8M€.