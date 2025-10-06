Cristina, madre: "no podemos hacerle esto a Óscar"

La familia de Óscar Castro pide ayuda. Es un joven de 23 años, autista y dependiente. Su situación se agravó tras la pandemia, lo que llevó a la familia a solicitar a la administración el ingreso en un centro. Primero estuvo en Sarria, ahora lleva años en el centro para personas con discapacidad de As Xubias. A mediados de mes se enteraron de que la Consellería de Política Social había decidido trasladarlo a Ourense, a un centro con plazas específicas para TEA. Su madre, Cristina, exige que no lo quiten de su entorno.

Esta semana termina el plazo para que acepten el traslado. Están siendo asesorados por la Fundación Paideia para mantener a Óscar en su ciudad. Lamentan toda una vida de rechazo social y desgaste para sus padres. Ante los partes de agresiones a personal en As Xubias, sus padres y su hermano recuerdan que Óscar no habla. Necesita ser cuidado con respeto y paciencia, y en su entorno. Escucha la entrevista de Lara Vivero a la familia de este joven coruñés.