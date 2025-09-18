A Coruña recibe expertos en un encuentro organizado por cardiología del CHUAC

Expertos de A Coruña, de otras partes de España, pero también de Estados Unidos, Reino Unido o Australia se reúnen entre hoy y mañana en Palexco para abordar los últimos avances en el tratamiento de las miocardiopatías hipertróficas. El cardiólogo Roberto Barriales, coordinador del Centro de Referencia Nacional que está en el CHUAC, indica que se trata de una patología genética. Si hay un caso en una familia, todos los miembros de primer grado deber mirarse el corazón.

En el congreso estudiarán nuevos tratamientos y la viabilidad de abordar ensayos clínicos. En A Coruña han participado en dos ya que han permitido a los pacientes acceder a los fármacos años antes de que se comercialicen. Hasta entonces no existía un medicamento específico para tratar las miocardiopatías hipertróficas.