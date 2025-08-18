Comenzó de madrugada

Controlado un incendio con dos focos en Culleredo

El incendio fue detectado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Alvedro. Afectó a la zona de Monte Costa y el puesto de coordinación fue instalado en Cillobre. Hubo cortes eléctricos pero fue controlado rápidamente sin afectar a personas o viviendas.

Lara Vivero

A Coruña |

Incendio en el lugar de Cillobre-Culleredo
Incendio en el lugar de Cillobre-Culleredo | Uxía

En Más de uno A Coruña de Onda Cero hablamos con vecinas dos vecinas de la zona, Uxía y Sarai, que mostraron su agradecimiento y solidaridad con los bomberos, llevándoles de comer y beber.

Bomberos, tras controlar el incendio en Cillobre-Culleredo
Bomberos, tras controlar el incendio en Cillobre-Culleredo | Uxía-Culleredo

También nos atendió el alcalde de Culleredo, José Ramón Riobóo. Acudieron efectivos de la Xunta, del Ayuntamiento y de los parques de Arteixo y Oleiros.

