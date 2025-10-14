Terrazas de la hostelería en A Coruña

El Concello da los primeros pasos para consensuar con los hosteleros la ubicación de las terrazas y el cambio de las de María Pita

Los hosteleros de A Coruña tienen de plazo hasta diciembre de 2026 para adaptarse a la normativa de terrazas que se llevará al pleno de noviembre. Ayer, el Concello dio a conocer el borrador de la ordenanza regulatoria a los hosteleros de María Pita, con el rediseñó específico que se contempla para la plaza y que toma como modelo a copiar el de San Sebastián.

Redacción

A Coruña |

Terraza de El Tequeño en María Pita

El presidente de la Asociación de Hosteleros de A Coruña, Héctor Cañete, se muestra satisfecho con la propuesta de ordenanza de terrazas que obligará a los establecimientos a elegir: mesas en la acera o en la calzada, ocupando plazas de aparcamiento. Asegura que fue consensuada con el sector.

Sobre la propuesta de eliminación de las terrazas acristaladas de María Pita, indica que tienen que estudiarlo con los hosteleros de la zona. Habrá que ver, indica, los costes del cambio de modelo en la plaza del Ayuntamiento.

Eso sí, en Más de Uno A Coruña hemos recogido las opiniones de tres veteranos hosteleros de María Pita, a los que les va a afectar la reforma de estas terrazas acristaladas, usando como referencia las de San Sebastián para las futuras terrazas en la plaza central coruñesa. Antonio Simón, dueño de A Penela, se muestra contrario de plano. Javier, de El Tequeño, pide que sean cerradas las próximas terrazas. Y Daniel de The Breen's Tavern espera que no se reduzca el número de ocupantes de las futuras terrazas.

