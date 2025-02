El Concello de A Coruña ultima detalles para cerrar la normativa de terrazas, una ordenanza que llega con más de dos años de retraso

Las terrazas de María Pita estarán sujetas a las modificaciones de la nueva ordenanza municipal de terrazas. El Concello de A Coruña ha anunciado que están ultimando detalles para cerrar una normativa que lleva más de dos años de retraso.

Las concesiones acabaron en el 2022, pero los hosteleros siguen pagando la licencia. Además, las terrazas acristaladas se encuentran deterioradas por el paso del tiempo. Los propietarios de los establecimientos no se atreven a renovar y reformar estas estructuras al no saber si la nueva normativa municipal ordenará quitarlas. Uno de los propietarios de los establecimientos de María Pita, ha explicado en Onda Cero la incertidumbre de los hosteleros ante el silencio por parte del Concello. "Desde la Asociación de Hostelería se han presentado unas alegaciones. No hemos obtenido respuesta por parte del ente municipal." "La nueva ordenanza tendrá que ir adaptada a las condiciones meteorológicas que también tenemos en esta ciudad."

En este sentido, algunos vecinos de A Coruña abogan por eliminar estas estructuras. Es un proyecto que califican como fallido y que no debió asentarse en un espacio público como es la plaza de María Pita.