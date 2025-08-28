El Concello de A Coruña anuncia que aplicará la tasa turística desde el próximo 29 de septiembre

Eso sí, la tasa turística de A Coruña tendrá exepciones a la hora de ser aplicada. Por ejemplo, para menores de edad no emancipados, personas con una discapacidad superior al 65 %, deportistas federados en competición oficial, estancias por motivos médicos, personas acogidas a programas sociales de la UE o las motivadas por obras en la vivienda habitual.

Tampoco se aplicará la tasa a los turistas que vengan a un congreso a A Coruña. Y en el caso de los cruceros, la excepción se extiende al año 2026.

En Más de Uno, Agustín Collazos, presidente de Hospeco, apuntó que este mes que queda por delante habrá tiempo para adecuar las herramientas teconógicas y administrativas para aplicar la tasa. Agustín Collazos se reunió esta mañana con Lage Tuñas para conocer de primera mano las condiciones y fechas de aplicación de esta tasa turística.

En un principio, la intención del Concello era aplicar la tasa a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Ahora, aunque llegue antes la publicación, se establece la fecha de puesta en práctica.