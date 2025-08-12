Hasta el domingo, 17 de agosto

Comienza el Viñetas desde o Atlántico, con homenaje a Castelao, una nueva figura de Mafalda y un photocall 3D

Llegamos a la segunda edición de Manel Cráneo al frente del Viñetas, destacando su carácter internacional y las novedades protagonizadas por las figuras de Castelao, Mafalda y le photocall 3D.

Redacción

A Coruña |

Nueva figura de Mafalda en el Viñetas del Noroeste

Viñetas desde o Atlántico vuelve a llenar la ciudad de cómics Con la participación de librerías y editoriales especializadas. El festival acoge un total de treinta y siete carpas de todo el territorio español. Esta edición cuenta con presentaciones, conciertos y firmas en las que participarán setenta autores nacionales e internacionales.

También se podrán visitar las veinte exposiciones en diferentes localizaciones como el Kiosco Alfonso, la sala Palexco, el Palacio de María Pita, el Fórum Metropolitano, la sala Salvador de Madariaga o la propia Casa Museo Picasso.

Este año, la feria del comic, rinde homenaje a Castelao en el setenta y cinco aniversario de su fallecimiento. Como novedad, Viñetas do Atlántico, incluye una nueva figura de Mafalda y un photocall 3D. Así nos lo contó Manel Cráneo, organizador del Festival.

Cráneo destaca también la internalización de esta edición que cuenta con la participación de países como Francia, Canadá y Portugal.

