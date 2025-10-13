Comienza una nueva fase de la obra de los Cantones, con la peatonalización definitiva de Santa Catalina

Este lunes comenzaron las obras de reforma de los Cantones, entre el Obelisco y Santa Catalina. En este eje se mantiene el tráfico rodado. Por lo tanto, el tramo entre Durán Loriga y Os Cantóns pasa a ser peatonal.

Esta mañana pudimos ver a los empleados de la Compañía de Tranvías señalizando el cambio de la parada de autobús delante del Obelisco, anulada temporalmente, emplazando a los usuarios a usar la que está delante de Librería Arenas.

La Alcaldesa de A Coruña se refería esta mañana a estas obras, al tiempo que ponía en valor el cumplimiento de los plazos en esta obra que transformará el centro de A Coruña.