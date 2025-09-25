El Coliseum se prepara para acoger los dos conciertos 360º de Quevedo

El Coliseum de A Coruña se prepara desde el martes para acoger este viernes y sábado los conciertos de Quevedo, dentro de la gira Buenas Noches. Se trata de una puesta en escena especial, ya que se crea un escenario en 360 grados, con lo que habilitan todas las localidades del recinto, más de 21 mil, sumando los dos días.

Es un formato que no se veía en el Coliseum desde hace 33 años, concretamente desde la actuación de Frank Sinatra de 1992. El promotor del concierto de Quevedo, Xaime Casas, destaca la complejidad de esta cita que define como "un capricho" con el que el artista quiere "complacer a sus fans".

Las entradas para el viernes están agotadas (se vendieron en pocos días) y quedan solo 500 para el sábado. El promotor explica que hay personas que asistirán a las dos citas. Además, el 10% de las entradas se adquirieron desde Madrid, el 7% en Asturias y casi el 4% en Portugal.

Desde el Ayuntamiento y la Xunta destacan la colaboración institucional para poder traer a la ciudad conciertos como este y festivales como el Morriña o el Recorda Fest.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

A Coruña es una de las seis ciudades en las que para este Buenas Noches Tour. Tras estar en Las Palmas, Madrid, Barcelona y Bilbao, Quevedo cerrará esta gira estatal en Valencia.