El CITEEC celebra su 25 aniversario imaginando, innovando y viviendo

Además de Rueda y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el acto pudimos ver a muchas personas que han formado parte de este centro de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la edificación y la ingeniería civil vinculado a la Universidade da Coruña. Por ejemplo a los rectores que dirigieron la UDC en el último cuarto de siglo: José María Barja, José Luís Armesto y Julio Abalde.

Alfonso Rueda llegó pasadas las 12:30 al CITEEC y realizó, acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector, Ricardo Cao, una visita a varios de los laboratorios, guiados por el director Fernando Martínez Abella.

Después llegaron los discursos en el salón de actos de la Escuela de Caminos. Apasionado y emocionante fue el de Martínez ABella, quién recordó cómo llegó a Galicia hace 30 años "con una maleta llena de ganas. Recuerdo observar la parcela agreste del CITEEC en la que pastaba un burro. El director de la Escuela de Caminos, Fermín Navarrina, nos comentó que se estaba gestando la construcción de un centro de investigación de primer nivel. Y recibimos el encargo de soñar frente a un lápiz y un papel .Aquellos primeros esbozos en carboncillo y en lápiz se convirtieron en planos. Y poco después nació el CITEEC. Autoridades de diversas instituciones en un alarde cooperación ejemplar se alineraon con precisión planteria para mostrarnos que la unión hace la fuerza".

Otro de los datos destacados aportados por el director es que el CITEEC está creciendo. "La evaluación del comité de expertos de 2024 nos ha marcado el camino a seguir. Hemos pasado de 111 a 153 adscritos, de los que 123 son investigadores y de ellos 36 en formación. 10 personas provienen de programas de captación de talento. Un espectacular crecimiento coronado recientemente por la obtención de la ERC Starting Grande Guillermo Lorenzo. Se afianza la internacionalización habiendo pasado de 5 a 14 los proyectos europeos. Y crece la colaboración entre los diferentes grupos de CITEEC. Contamos con una nutrida red de empresas e instituciones colaboradoras y la cuantía de los ingresos ha aumentado más de un 16% pasando de 4.5 a 5.2 millones de euros".