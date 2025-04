La CIG demanda la negociación de un convenio colectivo para el sector gallego de la construcción

La CIG Construcción retomó esta mañana las movilizaciones en demanda de la negociación de un convenio colectivo para el sector gallego.

El objetivo pasa por blindar las mejoras pactadas en los convenios provinciales frente al estatal. El secretario de la CIG construcción, Placido Valencia, ha criticado la negativa de la patronal gallega de sentarse a negociar con el sector de la construcción.

Con este objetivo, y tras meses intentando, dicen, obtener una reunión con la patronal gallega FEGACONS, la CIG-Construcción inició un calendario de movilizaciones con concentraciones en Santiago de Compostela, Ourense y Vigo, delante de las sedes de las patronales del sector. Ante esto, FEGACONS aceptó tener una reunión con la condición de que el sindicato del sector de la construcción no estuviese presente. Un anuncio tras el que la CIG volvió a iniciar concentraciones. Si la patronal gallega no tiende la mano, dicen, no descartan la huelga indefinida.