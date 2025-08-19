Charlie Uzal confirma horario para los partidos del Leyma en el Coliseum los viernes a las 20:45 horas

Primer día en el Coliseum para los nuevos jugadores del Leyma Basquet Coruña. Porque no queda ninguno de la pasada temporada en la ACB, aunque alguno, como Abdou Thiam vuelve al Leyma, tras jugar cedido en el Tizona. Eso sí, tampoco trabajaron hoy Caio Pacheco ni Braz Macachi, dado que están con sus selecciones, la brasileña y la angoleña, respectivamente. Por cierto, dijo Charlie Uzal que no recibieron en el club ninguna oferta por el internacional brasileiro.

Charlie Uzal abrió y cerró la comparecencia hablando de los horarios de los partidos del Leyma Basquet Coruña como local: Los viernes, a las 20:45 horas. Además, acabó detallando Charlie Uzal que la Federación Española de BAloncesto solo admite un máximo de cinco cambios de fechas sobre lo inicialmente previsto en el calendario de la temporada. "Y no asegurado", recalcó.

Charlie Uzal, director Deportivo del Leyma Basquet Coruña | Onda Cero Coruña

Sobre la salida de Barrueta al Obradoiro, cuándo el jugador apostaba por ir a ACB, no quiso incidir Charlie y apeló a la confidencialidad de los contratos, teniendo en cuenta que aún le quedaba otra temporada de contrato.

Por otra parte, ayer el Racing de Ferrol anunció el fichaje de David Concha.

La plantilla del Deportivo ha tenido este martes jornada de descanso. En dónde no descansan es en Portugal, con los principales periódicos deportivos volviendo a llevar a Yeremay a la portada, por el interés del Sporting de Lisboa. Pero, aún llamándome la atención este interés y todo lo que hay alrrededor, el Deportivo en la figura de su dueño, Juan Carlos Escotet, no va a ceder un euro de la cláusula de rescisión, cifrada según La Voz de Galicia entorno a los 70 millones de euros, tras, precisamente, renovar recientemente el contrato del jugador, con un buen salario, más de dos millones de euros netos y precisamente elevando la cláusula para descartar cualquier culebrón y el rivaldazo de turno esta temporada y contar así con YEremay para intentar ya el ascenso a la primera División.