Bonilla a la Vista amplia local en Juan Flórez

Fernando Bonilla, hijo del ya fallecido fundador de Bonilla a la Vista, César Bonilla, y actualmente propietario de la empresa, nos cuenta con una mezcla de nerviosismo e ilusión cómo han afrontado esta ampliación del local que tienen en Juan Flórez. Este local llevaba vacío hace algo más de un año y tras conversaciones y negociaciones con los dueños, al final Bonilla se ha decidido a hacerse con él para ampliar el anterior negocio.

Fernando Bonilla, en el centro, con su equipo de trabajo | Onda Cero Coruña

Y también hablamos de la situación de la empresa que emplea a más de 100 personas. Fernando apunta que el incremento del precio del aceite de oliva ya está superado, dado que provocó que los márgenes se estrecharan, dado que no incrementaron los precios.

Ahora sigue en constante crecimiento. Hacia las otras provincias gallegas, así como fuera de Galicia, con Madrid como principal destino de ventas. E incluso, fuera de España, con los contenedores cargados de patatas fritas de Bonilla que van a parar al mercado australiano.