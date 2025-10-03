Gana unos 56 metros cuadrados

Bonilla a la Vista amplia local en Juan Flórez

Desde las 10:30 de este viernes, Bonilla a la Vista es más grande en Juan Flórez. Fernando Bonilla nos cuenta cómo decidieron a hacerse con el local que antes ocupaba una agencia de viajes, haciendo esquina con la conocida como plaza de los Maestros.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Bonilla a la Vista amplió su local en Juan Flórez

Fernando Bonilla, hijo del ya fallecido fundador de Bonilla a la Vista, César Bonilla, y actualmente propietario de la empresa, nos cuenta con una mezcla de nerviosismo e ilusión cómo han afrontado esta ampliación del local que tienen en Juan Flórez. Este local llevaba vacío hace algo más de un año y tras conversaciones y negociaciones con los dueños, al final Bonilla se ha decidido a hacerse con él para ampliar el anterior negocio.

Fernando Bonilla, en el centro, con su equipo de trabajo
Fernando Bonilla, en el centro, con su equipo de trabajo | Onda Cero Coruña

Y también hablamos de la situación de la empresa que emplea a más de 100 personas. Fernando apunta que el incremento del precio del aceite de oliva ya está superado, dado que provocó que los márgenes se estrecharan, dado que no incrementaron los precios.

Ahora sigue en constante crecimiento. Hacia las otras provincias gallegas, así como fuera de Galicia, con Madrid como principal destino de ventas. E incluso, fuera de España, con los contenedores cargados de patatas fritas de Bonilla que van a parar al mercado australiano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer