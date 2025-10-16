El Banco de Alimentos adelanta al 7 y 8 de noviembre su "Gran Recogida"

El Banco de Alimentos adelanta su "Gran Recogida" al 7 y 8 de noviembre para evitar que coincida con el Black Friday. Con esta campaña buscan volver a llenar sus almacenes, que quedaron desabastecidos en agosto, tras la recogida de mayo, por lo que sólo pueden cubrir el 12% de la demanda

Mientras tanto, es la entidad la que compra los alimentos gracias a las donaciones particulares, de instituciones públicas o de empresas. Según el presidente del banco Rías Altas, Manuel Mora, su objetivo, en esta nueva campaña es pasar de los 110.000 kilos de alimentos recogidos el año pasado en la provincia a 135.000 este año.

Para poder superar las cifras, necesitan 2.800 voluntarios. El año pasado les faltaron 400 para poder estar en 200 supermercados. Mora asegura que las donaciones aumentan "el 95%" si hay presencia de voluntarios y no "un carro con un cartel".

Para animar a los voluntarios y al resto de la ciudadanía a participar, esta gran recogida contará con José Ramón Gayoso como padrino.

Los productos que más escasean este año son conservas de pescado y verduras, leche, cacao y galletas.