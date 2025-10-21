Reunión el miércoles 22 de octubre a las 12:00 horas

Las asociaciones de taxi pedirán al Concello de A Coruña que aplique la normativa autonómica y sancione a los VTC

Las asociaciones que agrupan a los taxistas de A Coruña quieren que el Concello aplique la normativa autonómica sobre los vehículos VTC. Por eso, pedirán a los responsables de movilidad que deben cortar la "competencia desleal" aplicando las sanciones de las más de cien actas de infracción levantadas, en un contexto en el que Bolt ha empezado a operar en A Coruña, sumándose a Uber y Cabify.

Redacción

A Coruña |

Los taxistas de A Coruña habían protestado a comienzos de año por los precios de los seguros

Las dos asociaciones que agrupan al colectivo de taxistas en A Coruña, Radio Taxi y Tele Taxi, tienen programada una reunión este miércoles en el departamento de Movilidad del Ayuntamiento.

Plantearán lo que califican como competencia desleal por parte de las nuevas plataformas de VTC que vienen operando en los últimos meses en la ciudad. Denuncian que realizan servicios urbanos que tienen limitados por ley. Así nos lo transmitió Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi en Más de Uno de Onda Cero Coruña.

Según el colectivo, el Consistorio coruñés ya ha registrado más de un centenar de actas de infracción. Vuelven a reclamar que se establezca un ratio de taxis por número de habitantes en la ciudad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer