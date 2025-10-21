Las asociaciones de taxi pedirán al Concello de A Coruña que aplique la normativa autonómica y sancione a los VTC

Las dos asociaciones que agrupan al colectivo de taxistas en A Coruña, Radio Taxi y Tele Taxi, tienen programada una reunión este miércoles en el departamento de Movilidad del Ayuntamiento.

Plantearán lo que califican como competencia desleal por parte de las nuevas plataformas de VTC que vienen operando en los últimos meses en la ciudad. Denuncian que realizan servicios urbanos que tienen limitados por ley. Así nos lo transmitió Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi en Más de Uno de Onda Cero Coruña.

Según el colectivo, el Consistorio coruñés ya ha registrado más de un centenar de actas de infracción. Vuelven a reclamar que se establezca un ratio de taxis por número de habitantes en la ciudad.