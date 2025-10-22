El Archivo del Reino de Galicia celebra su 250 aniversario con una exposición

Escuchamos una parte del discurso de la directora del Arquivo, Carmen Prieto, que hizo un recorrido por la historia de la institución, recordando además su cambio de ubicación, desde la inicial en la actual Plaza de Galicia, en el edificio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al edificio que ocupa junto al Jardín de San Carlos desde el año 1955. Por cierto, Carmen Prieto ÇRamos tuvo predecesores más conocidos y anónimos, como por ejemplo, Manuel Murguía.

El Rey Carlos III atendía en el año 1775 las constantes peticiones que llegaban desde el Reino de Galicia ya desde 1761 para promover un archivo en el que quedaran custiodiados y conservados los papeles, la mayoría relacionados con procesos judiciales, de las cuatro escribanías de la Audiencia.

Por eso emitió una real Cédula hace hoy exactamente 250 años y desde hoy hasta el próximo 30 de enero de 2026 el edificio del Archivo, en los coruñeses jardines de San Carlos ofrecen una exposición que recoge este cuarto de siglo de historia.

Eso sí, a partir de el Archivo se ha convertido en el custodio del patrimonio documental de Galicia, del que se sirven desde organismos públicos hasta empresas y personas privadas para todo tipo de investigación.

Los documentos se dividen en tres grandes bloques: los procedentes de fondos públicos como Juzgados, Notarías o Registros por ejemplo, además de Administraciones Públicas. Los procedentes de fondos privados aportados por familias, Asociaciones, fundaciones, empresas e instituciones religiosas, y las colecciones, con documentos textuales, figurativos y audivuisuales.

Murales de Lugrís

El conselleiro también se refirió a los murales de Urbano Lugrís. José López Campos valoró positivamente la declaración del BIC de los Murales de Lugrís en Os Olmos. Solo falta su publicación en el DOGA. Eso sí, después se abre otro frente, el relativo a abordar la compra del edifico en el que están los Murales para, siguiendo lo qué nos había apuntado Inés Rey en Más de Uno Coruña, Musealizar ese edificio. Eso sí, tocará abrir una negociación con los actuales propietarios que puede suponer un importante desembolso de dinero.