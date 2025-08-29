Aplazada la Travesía a Nado de San Amaro por alerta naranja en el mar

Más de Uno se desplaza hasta el Club del Mar de San Amaro. Allí, Pablo Canosa, director de la organización de la Travesía a Nado de San Amaro atiende el teléfono para conocer la última hora de la situación del mar y también atender todos los detalles que implican la organización de esta clásica e importante prueba.

Y es que, junto a Jorge Seco, presidente del Club del Mar, nos cuentan las circunstancias que finalmente han obligado a suspender la prueba del domingo, con el ánimo de posponerla a futuras fechas.

El año pasado fueron las carabelas portuguesas, que también pusieron en peligro la prueba del domingo, pero el avisto de alerta naranja con un oleaje peligroso han provocado que finalmente hayan aplazado esta edición, tal y como confirmaban en un comunicado oficial remitido a las 14:15 horas:

"CLUB DEL MAR DE SAN AMARO DE A CORUÑA

COMUNICADO 84º TRAVESÍA A NADO A LA ENSENADA DE SAN AMARO

Ante la previsión meteorológica de AEMET para el próximo domingo 31 de agosto en el que se espera alerta naranja, un probable baño condicionado en la playa de San Amaro y después de haber consultado a los organismos oficiales, Capitanía Marítima, Cruz Roja, Seguridad Ciudadana y Servicios de Socorrismo de Playas, el Comité Organizador de la 84º Travesía a Nado de la Ensenada de San Amaro decide posponer la prueba hasta nuevo aviso.

Si bien en un comunicado anterior advertimos a los participantes que el sábado 30 de agosto a las 20:00 sería anunciada la posible cancelación de la prueba en función de la presencia de carabelas portuguesas, en este caso la previsión meteorológica dá más margen para la valoración.

La organización de la Travesía conlleva muchos esfuerzos logísticos y burocráticos estando implicados un importante número de personas e instituciones, por lo que al retrasar la prueba solo se contempla el fin de preservar la seguridad de los participantes pues es lo que se considera prioritario.

En todo caso, teniendo en cuenta la celebración alternativa del año 2024 en la que solo se disputaron las australianas y los imprevistos acontecidos durante este año, el Club del Mar intentará celebrar el 21 de septiembre si las circunstancias lo permiten.

Lamentamos tener que tomar esta decisión esperando entiendan los motivos.

El Comité Organizador de la Travesía a nado de la Ensenada de San Amaro".

Hay que añadir que también se canceló la prueba de domingo de la la Bandera Teresa Herrera de traineras, pasando toda la competición a mañana sábado, por la misma circunstancia negativa de oleaje.