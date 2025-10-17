Urgen la realización de las obras

El ANPA del CEIP de Prácticas corta el tráfico para reclamar reformas en el colegio

Ya anuncian nuevas protestas hasta conseguir un calendario con plazos para la rehabilitación del centro.

Pilar Ozores

A Coruña |

Padres y alumnos del CEIP de Prácticas han vuelto a concentrarse esta mañana y han cortado el tráfico en la zona del paseo de Ronda. Reclaman a Xunta, Ayuntamiento y Universidade de A Coruña que se pongan de acuerdo para acometer los arreglos necesarios en el centro. Desde el ANPA, Cristina Novoa denuncia la urgencia en la reforma para solucionar "la inutilización de varios aseos por atasco, humedades, suelo que se hunde" e incluso nidos de velutinas.

La asociación de padres y madres anuncia nuevas movilizaciones y medidas de protesta hasta que consigan que las tres instituciones firmen un convenio "con plazos" para estas obras que consideran urgentes. Aseguran que ya se han puesto en contacto con la Universidad, como propietaria del centro; con el Ayuntamiento, responsable del mantenimiento; y con la Xunta, por las competencias en Educación, y todos echan balones fuera.

