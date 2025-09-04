Admitida la denuncia de AVITURGA contra la ordenanza de vivienda turística del Concello de A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha admitido a trámite la denuncia de la asociación AVITURGA contra la normativa del Concello de A Coruña relativa a los pisos turísticos.

Una de las claves de la denuncia es la de consolidar los derechos de propietarios de viviendas que venían funcionando como alquiler antes de la normativa de la Xunta, en 2017, como nos apuntó Rafael Serrano, vicepresidente de AVITURGA, en Onda Cero Courña.

De las 1.400 viviendas de uso turístico que existen en A Coruña, un 80% no cumplen en este momento con la ordenanza aprobada por el Concello en pleno, el pasado 5 de junio y publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia.