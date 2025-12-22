A administración de lotería de Alcalde Lens reparte 10 millóns de euros ó vender un terceiro premio da lotería de nadal

A Administración de Lotería El Yunque, da Rúa Alcalde Lens, repartiu 10 millóns de euros en premios, dado que vendeu 200 décimos do terceiro premio, o 90693. Entre os premiados están 23 empregados e empregadas do Supermercado Familia, que mercaron un décimo e amosaban a sua felicidade polo pico de algo máis de 2.000 que van repartir por cabeza.
Unha pastelería dos Rosales tamén vendeu participacións deste número. O responsable da Administración é César Quiñones e tiña a corazonada de que ía dar un bo premio neste sorteo do GORDO.
Ademáis, este 90693 tamén foi vendido na administración do As de Oros do Centro Comercial dos Rosales e na do Gato Negro da Avenida Gran Canaria. Neste caso, o responsable da Administración, Diego casal, explicabanos que cree que é un número que consiguiron por máquina.
E fóra da Coruña, na provincia, do 90693 foron vendidos tres décimos en Baio. E tamén caeu o 5 premio na provincia, en concreto en Fisterra. Foi o número 77.715. 84 décimos=504 mil euros