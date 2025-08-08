No hubo robos

Acto bandálico en el entorno de la Domus con la rotura de las lunas de la puerta de copiloto de veinte coches

Unos veinte coches aparecieron esta mañana con la luna de la puerta del copiloto rota en el entorno de la Domus. La Policía, tomando como referencia la matrícula, fue avisando a los dueños. En el lugar del acto vandálico Gael y Eduardo, dos afectados, nos mostraban su fustración por lo vivido, aunque no sufrieron ningún robo.

Más de uno A Coruña 08/08/2025

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Coche afectado por el acto vandálico en el entorno de la Domus en A Coruña

Y hubo más coches sin la luna rota, pero con golpes que evidencian que el autor, autora o autores de este acto vandálico intentaron pero no consiguieron romperlas.

Los hechos tuvieron lugar en el entorno de la Domus, tanto en la calle que sube, como en el Paseo Marítimo.

La Policía Nacional dejó avisos a los propietarios de los coches
La Policía Nacional dejó avisos a los propietarios de los coches

En la zona hablamos con dos damnificados, Gael y Eduardo. Gael, por cierto, nos cuenta que acaba de llegar a A Coruña desde su Vigo natal para jugar en el balonmano OAR. Y después descubro, emitiendo la entrevista que ayer estuvo de cumpleaños.

Gael, jugador del OAR Coruña, uno de los afectados
Gael, jugador del OAR Coruña, uno de los afectados

También llama la atención un número importante de coches afectados, cuyos propietarios aún no habían pasado a moverlos. Cuándo lo hagan se encontrarán con la luna de la puerta del copiloto rota y un aviso de la Policía Nacional para que contacten, con el objeto de proceder al protocolo que combina la reparación de la luna, pero también la inspección de la Policía Judicial para la búsqueda de alguna huella, si hay restos de sangre.

